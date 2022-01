Elena Correa: "Antes lloraba por los comentarios, ahora todo me resbala"

La exmiss Costa Rica, Elena Correa, lleva ocho años y medio en una relación amorosa con el empresario Carlos Rodríguez, con quien ya lleva dos años y medio de matrimonio.

Desde que inició su noviazgo a los 21 años, la modelo empezó a recibir críticas negativas por la gran diferencia de edad que tenía con Rodríguez, que es 40 años mayor que ella. Sin embargo, tras muchos años de sufrimiento, asegura que ya no le afectan esos comentarios.

"En realidad las criticas si me afectaban muchísimo, y me causaban un impacto increíble, en muchas ocasiones lloraba y pensaba -¿qué les pasa?, ¿por qué me hacen esto, si yo no les estoy haciendo nada? Sin embargo, gracias a todo eso, aprendí que simplemente la gente habla y dice, por decir. Muchas veces lo hacen por descargar un tipo de ira que tienen contra ellos mismos y quieren expresarla en los demás. En el momento que entendí esto, me di cuenta que no tenía por qué importarme lo que me dijeran mientras mi felicidad la tuviera yo", dijo la modelo en una entrevista en De Boca en Boca.

¿Por qué usted saca el tiempo para responder esos mensajes tan duros?

"Porque uno necesita que la gente vea que uno está ahí pendiente y no pueden llegar a decirte lo que sea. O sea que las personas que estamos detrás tengamos que aguantarnos. Mucha gente me dice 'usted tiene que ignorar para que se queden callados' pero eso no pasa, la gente más bien se siente con muchísimo más poder de querer dañarlo a uno. No se trata de responder con la misma piedra que le tiran, pero sí darse a respetar. Darles a entender que pueden decir lo que quieran, pero no me van a afectar".

Los comentarios en que lo llaman "abuelo" ¿ya no la afectan?

"La gente puede decir lo que sea, pero solo uno puede aceptar si eso te hace sentir mal o no, en mi caso yo estoy feliz con Carlos, estoy feliz con mi vida, estoy estudiando muchísimo, logrando mis sueños, de ahí todo me resbala".

Y ¿qué dice su esposo?

"En ocasiones él me dice 'conteste esto y lo otro', lo que pasa es que él va a contestar más agresivo, pero también lo toma con gracia, porque él dice 'yo estoy feliz con usted y que piensen lo que les da la gana'".

Correa utiliza su TikTok para burlarse de los comentarios negativos que recibe y sacarles provecho con humor.

Puede ver más detalles de la entrevista en el video adjunto.