El sueño hecho realidad: Andrés Segura cantó junto a Gilberto Santa Rosa

El talento costarricense volvió a brillar en grande. Andrés Segura, conocido como Andy, volvió a sorprender al público y conquistó corazones con su voz durante el concierto de Gilberto Santa Rosa en San José, al punto de que el propio “Caballero de la Salsa” lo invitó a subir al escenario para cantar frente a miles de personas.



​“Poder cantarle al caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa fue una experiencia magnífica y a la vez cantar para tantas personas que fueron a presenciar esta hermosa actividad lo deja a uno sin palabras y solo agradecimiento con Dios y con la oportunidad que Gilberto me regaló”, expresó Segura.



El cantante aseguró que los sueños se cumplen cuando se trabajan con fe y determinación. Desde que se anunció el concierto, tenía claro que su objetivo era cantar junto a Gilberto Santa Rosa y lograr ese anhelado momento sobre el escenario.

​“La canción que canté ‘Que alguien me diga’ es mi favorita de Gilberto y la que me ayudó a poder expresar mis sentimientos ante una situación personal vivida hace varios años, la letra de esa canción te llena el alma por completo y significa mucho para mí”, comentó.

El joven agradece el cariño de las personas y asegura que “las críticas no me definen; al contrario define a quienes lo hacen, lo que realmente me define como artista y persona es el escenario, el esfuerzo y el privilegio de haber cantado junto a un maestro como Gilberto Santa Rosa”.

Este no ha sido el único momento especial en la carrera del joven cantante. El 16 de abril de 2023, Segura se “robó el show” durante el concierto de Carlos Rivera en el Estadio Nacional, luego de que el artista mexicano lo invitara a subir al escenario tras llamar su atención con un cartel que decía “Cantemos juntos”.

En aquella ocasión, el vecino de San Ignacio de Acosta interpretó el tema Solo tú frente a unas 16.000 personas, recibió una ovación del público y fue felicitado personalmente por Rivera, quien destacó su talento y compartió el momento con él en redes sociales.

