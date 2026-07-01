El legado de "Milo" Junco fue recordado en su último adiós

El último adiós a José María "Milo" Junco reunió este martes a familiares, amigos, periodistas y representantes del mundo artístico en la iglesia Nuestra Señora de Fátima, en Los Yoses.

El reconocido diseñador de vestuario para teatro y ópera, escenógrafo, maquillista profesional e historiador falleció la noche del domingo a los 86 años.

Durante la despedida, personas cercanas recordaron el legado que dejó en el arte costarricense y la influencia que tuvo en generaciones de artistas, periodistas y comunicadores.

Su hermana, Melania Junco, confirmó que uno de los últimos deseos del artista fue ser incinerado. Sus cenizas permanecen en un característico jarrón rojo, tal y como él lo había solicitado.

Quienes compartieron con "Milo" Junco coincidieron en describirlo como un hombre apasionado por el arte, con amplios conocimientos en historia, música, pintura, teatro y ópera. También destacaron su sinceridad, su disciplina y el sentido del humor que lo caracterizó durante toda su vida.

La periodista Patricia Figueroa también compartió anécdotas sobre los años que trabajó junto al maquillista. Recordó que era muy exigente con su trabajo y que corregía a quienes utilizaban la expresión "pintar" en lugar de "maquillar".

Además, evocó una de las frases más recordadas de Junco al finalizar cada sesión de maquillaje: "Quedaste de loca fantasía".

Figueroa aseguró que la noticia de su fallecimiento le provocó una profunda tristeza. También expresó su agradecimiento por los años de amistad y trabajo que compartieron.

Representantes del teatro resaltaron el aporte de "Milo" como diseñador de vestuario y escenografía en importantes producciones de ópera y teatro. Recordaron su formación en Rusia y su disposición para colaborar con artistas y directores.

Las personas que asistieron a la ceremonia coincidieron en que José María Junco dejó una huella en la cultura costarricense por su talento, su conocimiento y su compromiso con las artes.



