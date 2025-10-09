“El amor todo lo puede”: Thais Alfaro y su esposo hablan con ‘De Boca en Boca’

El día de la eliminación de Thais Alfaro en Mira quién baila, en el público había un apoyo muy especial para ella: su esposo, Paulo Miranda.

Miranda habló por primera vez con el programa De Boca en Boca y destacó la personalidad de Alfaro, así como el gran trabajo que hace como mamá (ver video ajdunto).

“No se queda quedita, habla, pregunta, no se calla… Pero así como la ven, así es. Como mamá, es lo mejor que puede haber”, expresó.

“Él siempre ha sido así, calmadito, bueno”, respondió la presentadora de 'Buen Día'.

La pareja, que tiene un hijo en común, reveló cuál es el secreto para mantener una buena relación.

“No somos expertos, pero la experiencia nos ha enseñado que el amor todo lo puede y que la comunicación es lo más importante, porque puede ser que lo que yo vea, él no lo vea; o que lo que él vea, yo no lo vea; no sentirse atacados, ser amorosos siempre”, señaló Thais.

“El respeto es importante, la empatía, para mí puede que algo no sea importante, pero tal vez para ella sí”, manifestó su esposo.