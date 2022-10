Por Walter Obando | 25 de octubre de 2022, 16:20 PM

El presentador Douglas Sánchez cumple un año alejado de las cámaras, ya que en octubre de 2021 dejó su puesto como director de noticias en un medio nacional.



Para él, la televisión es maravillosa y asegura no arrepentirse de ninguna decisión que haya tomado en sus experiencias laborales anteriores; eso sí, afirma que ha conocido la hipocresía dentro del medio televisivo.

“Yo soy de las personas que sigue creyendo en la gente, a mí me ha pasado de todo en la vida, incluso con personas que no me lo hubiese esperado; sin embargo, por una experiencia mala, no puedo decir que con todos me pasará lo mismo. Yo abro las puertas de mi vida a la gente que considero que es buena y si ya te pagan mal, es problema de ellos”, afirmó el periodista.

En entrevista con De Boca en Boca, el comunicador dijo que no descarta regresar a la televisión en un futuro.

“Cuando he hecho cambios, los he hecho por un buen tiempo, tratando de desvincularme de un canal anterior, porque también hay que darse un respiro, no hay que quemarse. Para mí, lo más importante es la gente que me topa en la calle y menciona que hace falta ese estilo mío en la televisión, entonces es bonito, pues de alguna manera se sintieron identificados con eso”, concluyó Sánchez.

No se pierda la nota completa en el video adjunto.