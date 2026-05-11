Domingo Arguello entre lágrimas tras denuncia por extorsión: “Me preocupa mi familia”

El alcalde de Montes de Oca, Domingo Arguello, vivió uno de los momentos más difíciles frente a cámaras luego de denunciar públicamente que había sido víctima de una presunta extorsión por parte de dos mujeres, quienes supuestamente le exigían ₡10 millones a cambio de no divulgar material íntimo.

La situación salió a la luz este martes, cuando el jerarca utilizó sus redes sociales para explicar lo ocurrido. Horas después, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de dos sospechosas en los sectores de Hatillo y Desamparados (ver video adjunto en la portada).

Según explicó Arguello a De Boca en Boca, las mujeres inicialmente le habrían solicitado ₡10 millones, monto que posteriormente bajó a ₡6 millones. Sin embargo, afirmó que nunca consideró entregar el dinero.

“Aunque me hubieran pedido ₡100 mil o ₡300 mil, yo no hubiera dado un cinco”, manifestó.

El alcalde también aprovechó para rechazar versiones que circulan sobre el caso y aclaró que no acostumbra pagar por relaciones o compañía (ver video adjunto en la portada).

“Respeto a las personas que lo hacen, pero yo no soy de pagar ni por sexo ni por amor”, expresó.

Arguello evitó profundizar sobre detalles que puedan afectar la investigación judicial. No obstante, aseguró que todo fue aparantemente planeado por una persona de su confianza.

“Yo fui víctima de una persona que conocía y que, según yo, era mi amiga. Claramente estaba trabajando en montarme una trampa”, indicó.

El momento más impactante de la entrevista llegó cuando el alcalde no logró contener las lágrimas al hablar de su familia y, en particular, de su hijo. Entre pausas y visiblemente afectado, reconoció que su mayor temor es el impacto que esta situación pueda generar en sus seres queridos.