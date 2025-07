“Dios responde las oraciones”: Keyla Sánchez habla de su nueva relación

La presentadora Keyla Sánchez reveló detalles sobre su vida amorosa, una relación que comenzó a finales del año pasado y por la que se siente “muy feliz, tranquila y en paz”.

En una entrevista con De Boca en Boca, la comunicadora confesó que su estabilidad actual se debe a la madurez que ha alcanzado y a la búsqueda de valores innegociables en una relación (ver video adjunto).

Al ser consultada sobre qué hace diferente esta relación a las anteriores, Keyla explicó:

Además, la comunicadora reafirmó su preferencia por mantener un perfil bajo en su vida privada.

Sobre los rumores de una supuesta enemistad con Ana Lucía Vega, debido a que se ha especulado que la expareja de Ana Lucía es ahora el novio de Keila, ella fue clara y diplomática.