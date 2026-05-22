Desde cobijas hasta calzones: así es el ambiente previo al concierto de Chayanne

Las afueras del Estadio Nacional se llenan de seguidores de Chayanne horas antes de la apertura de puertas para el concierto programado este viernes.



El entusiasmo quedó reflejado en los artículos que llevaron los asistentes. Entre ellos destacaron pañueletas, pósteres, tazas, cobijas, banderas y prendas personalizadas con la imagen del cantante.



Las puertas del recinto abrirán a las 4 p. m., mientras cientos de personas esperan ingresar para asegurar los mejores espacios antes del espectáculo.



Entre las historias más llamativas destacó la de Olga Quesada, vecina de Santa Gertrudis de Grecia, quien llegó con ropa interior con fotografías del intérprete de Tiempo de vals (vea el video adjunto).

“Todavía vive enamorada de él”, comentaron durante el encuentro.

El ambiente previo también reunió seguidores provenientes de distintas zonas del país, incluidos asistentes que viajaron desde Nicoya para ver al artista puertorriqueño.



La expectativa aumenta con el paso de las horas y confirma el fuerte vínculo que Chayanne mantiene con el público costarricense tras décadas de carrera musical.