Daniel Salas reaparece en concierto de Alejandro Sanz

El concierto de Alejandro Sanz, este domingo en Parque Viva, Alajuela, no solo estuvo pasado por agua, sino que los chismes fueron el plato fuerte del evento: las cámaras de De Boca en Boca captaron entre los asistentes al exministro de Salud, Daniel Salas, quien iba acompañado por su esposa y ya se deja ver en público, ahora que terminó su gestión.

"Siempre he sido fan, en realidad lo he admirado mucho, no solo como cantante, sino como compositor, como artista que es, muy completo y mi esposa que es la fan número uno”, dijo el exjerarca.