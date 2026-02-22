Daddy Yankee comparte su testimonio en Costa Rica y habla de vencer el miedo

El artista puertorriqueño Daddy Yankee, conocido mundialmente por su trayectoria en el reguetón, visitó Costa Rica para compartir un mensaje muy distinto al que durante años lo llevó a los escenarios más grandes del mundo.

Ahora como Raymond Ayala, el cantante participó en varias actividades en Casa Pasión, en San José, donde habló sobre su proceso personal de transformación y su decisión de entregar su vida a Cristo.

Durante su intervención, Ayala se refirió a la importancia de vencer los miedos y encontrar un propósito más allá de la fama. El artista, que en el pasado llenó el Estadio Nacional en múltiples ocasiones, hoy enfoca su vida en la fe y en compartir su testimonio.

Los detalles completos de su visita y sus declaraciones podrán verse el próximo lunes a la 1:30 p. m. en De boca en boca por Teletica.

