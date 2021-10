Conozca cómo se reinventó Fabiana Granados

La ex Miss Costa Rica y exparticipante de “Dancing with the Stars”, Fabiana Granados, como muchos costarricenses, tuvo que cerrar su cafetería a raíz de la pandemia.



Pero no se quedó con los brazos cruzados: junto a su amiga y actual socia de la marca nacional “Toque Celestial”, se reinventó para poder crear una alianza de accesorios.

La colección, llamada “Camaleónica by Fabiana Granados”, está basada en lo elegante, lo fresco y lo playero, una colección colorida que ofrece aretes, collares, bolsos, sombreros, y pañuelos.