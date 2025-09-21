Conozca a la mujer con la que el modelo Daniel Carvajal se comprometió en Colombia

El amor y la fiesta se unieron en Cartagena para darle un giro especial a la vida del ﻿DJ y modelo Daniel Carvajal﻿, quien sorprendió a todos al anunciar que se comprometió con su pareja, Laura Ospina.​

Con una sonrisa que delataba su felicidad, Carvajal confirmó la noticia a De Boca en Boca:



“Efec﻿tivamente﻿ jaja me comprometí hace unas horas, cumplo años en 7 horas y estoy realizando dos eventos como DJ en Cartagena, además de pasear… es decir, una semana espectacular”.



El DJ aseguró que está viviendo un momento inolvidable en la ciudad amurallada, donde no solo celebra su cumpleaños y su carrera musical, sino también el paso más importante en su vida sentimental.



Daniel y Laura ya tienen varios años juntos y, según confesó el modelo, están disfrutando al máximo esta etapa llena de amor y nuevos planes.



Una semana de cumpleaños, música y compromiso… sin duda, ¡Carvajal está viviendo su mejor capítulo en Colombia!

Laura es Administradora de Empresas y Contaduría, amante del ejercicio y de conocer lugares junto a su pareja.

