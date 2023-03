Comentarista Claudio Ciccia cuenta que ya le dicen “suegro”

El comentarista de Teletica Deportes, Claudio Ciccia, es considerado uno de los galanes en el gremio deportivo nacional y está próximo a cumplir 51 años, el 11 de abril.



Con esa celebración a la vuelta de la esquina, el padre de cuatro hijos confesó a las cámaras de De Boca en Boca que se siente bien de salud y que lo más importante será pasar tiempo con dos de sus retoños, los mayores, quienes radican con él en Costa Rica.



Además de eso, reveló que no es de las personas que se preocupan por envejecer. Incluso, dijo que ya le dicen suegro, pues su hija Valentina ya tiene novio.



“La grande, sí tiene novio, pero el varón (Alessandro) no me ha comunicado”, contó.



“Claro que quiero ser suegro, quiero ser abuelo. ¿Qué pasa con la gente que quiere vivir en el ‘foverer young’ o siempre jóvenes? Que se ponen tenis y se visten como veinteañeros y no quieren ser abuelos. Yo sí quiero, bueno, no tan pronto, pero quiero”, manifestó Ciccia entre risas.



Repase la nota completa en el video adjunto.