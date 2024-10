Christy Marín dice que jamás expondría a su hija en redes para generar ingresos

La reconocida experta en etiqueta y protocolo, Christy Marín, ha sido clara y firme en su postura sobre el uso de redes sociales cuando se trata de su hija, Emma.



En un reciente comentario, Marín lanzó un contundente mensaje al afirmar que nunca expondría a su hija en las plataformas digitales, mucho menos con el propósito de obtener ingresos.



“Yo respeto a cada papá, pero yo jamás utilizo a Emma para eso. Ella no tiene ni la edad ni la comprensión de lo que son las redes sociales”, afirmó, subrayando su deseo de que sea Emma quien, en su momento, determine su propia relación con las plataformas digitales.



Marín también enfatizó que su hija aparece muy poco en sus publicaciones, y cuando lo hace, es únicamente en momentos muy especiales.



Con la misma firmeza, Christy explicó que siempre le deja claro a las marcas con las que trabaja que la imagen de su hija no está para ser utilizada.



“Siempre dejo claro a esas marcas que con mucho gusto, pero yo a mi chiquita no la saco y no exploto la imagen de ella”, agregó.



Finalmente, la experta en protocolo compartió su inquietud al ver cómo algunas personas comparten fotos de sus hijos sin detenerse a pensar en las implicaciones.