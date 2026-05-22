Chayanne en Costa Rica: "Estoy esperando a las ticas"

El "papá de América", Chayanne, arribó a Costa Rica con actitud cercana y disposición para atender a la prensa en las horas previas a su presentación en el Estadio Nacional como parte de su gira Bailemos otra vez.

El cantante bajó la ventana del vehículo en el que viajaba y pidió al conductor detenerse para conversar con el equipo de De Boca en Boca, único medio presente en el lugar durante ese momento.

“Gracias por recibirme, de verdad, un abrazo grande. Estoy feliz de estar aquí”, expresó el artista al inicio del intercambio.

Durante la conversación, recordó sus primeras visitas al país y destacó el cariño que ha recibido del público costarricense desde el inicio de su carrera.

“Hace muchos años que cada vez que vengo uno siempre se acuerda del comienzo de la carrera. Vine cuando tenía 11 o 12 años. Venir acá con tanto amor y recordar tantas cosas bonitas es muy especial”, comentó.

El intérprete también reaccionó con humor cuando le mencionaron la expectativa de las seguidoras costarricenses por su llegada.

“Y yo estoy esperando a las ticas”, respondió entre sonrisas.

Además, el cantante agradeció el apoyo recibido durante décadas por personas cercanas a la industria del entretenimiento nacional. Entre ellas, recordó a Nelson Hoffman, padre del presentador Mauricio Hoffman.

“A su familia y a él siempre. Ha sido muy especial conmigo y los recuerdos no se olvidan. Eso siempre estará. Gracias”, señaló.

Chayanne mostró cercanía, amabilidad y disposición durante el encuentro. El artista se presentará este viernes en el Estadio Nacional frente a miles de seguidores costarricenses.