Charlyn López envuelta en rumores de infidelidad: Esto dice la presentadora

Hace unos días, la presentadora de televisión Charlyn López se vio envuelta en rumores que aseguraban que su matrimonio pasaba por un mal momento e, incluso, mencionaban una supuesta infidelidad por parte de la también modelo.



Para aclarar la situación, un equipo de De Boca en Boca conversó con López y su esposo, Pablo Ramírez.



Charlyn fue contundente al desmentir los rumores y aseguró que su matrimonio sigue sólido, a punto de cumplir 12 años.

​“Todo son habladas. Yo siempre pienso que lo que pasa en un matrimonio de la puerta para adentro es lo que es de verdad. El concepto que él tiene de mí, mi familia, mis hijos, es lo que importa. Ya la gente que yo no conozco, no tengo injerencia en lo que piensa”, afirmó la presentadora.

Por su parte, Ramírez también negó las especulaciones y reafirmó que su relación está firme. De hecho, la pareja se encontraba disfrutando juntos del festival PicNic, demostrando que entre ellos todo está bien.

​“Es difícil andar acá y que no fuéramos pareja. Todas las relaciones son difíciles, yo creo que no hay nadie que diga que no haya problemas en una relación, pero todo es saberlo llevar”, expresó Ramírez.