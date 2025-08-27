Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, comparte con fe y valentía su quimioterapia
El excapitán de la Selección se ha mantenido a su lado en este camino, acompañándola en cada paso.
En la foto parece un simple tratamiento, pero en realidad es un retrato de valentía. Carolina Jaikel, esposa del exjugador de fútbol Bryan Ruiz, recibe cada sesión con el corazón fuerte y la fe puesta en Dios.
“Líquido milagroso en cada célula”, expresó con esperanza.
Lo que la sostiene no son solo los medicamentos, sino el amor profundo por sus hijos y su familia, que hacen que cada respirar tenga sentido. De seguro, esa es su mejor medicina contra el cáncer.
“Llegué de la quimio y me dice Leo: ‘Mamá, te hice esto, fue lo mejor que pude con mi mano izquierda’. Para mí, el amor de mis hijos es la forma más pura donde siento a Dios. Son la curita más fuerte en el alma”, compartió Carolina junto a un dibujo que le hizo su hijo, quien hace unos días tuvo un accidente en su brazo derecho.
Jaikel ha compartido parte de este proceso a través de redes sociales, donde muestra no solo su fortaleza, sino también la importancia del apoyo emocional en una batalla tan dura. Sus mensajes positivos han conmovido a seguidores, quienes la llenan de palabras de aliento y oraciones.
Carolina y Bryan Ruiz, excapitán de la Selección Nacional, forman una de las parejas más queridas del fútbol costarricense. Él se ha mantenido a su lado en este camino, acompañándola en cada paso.
La valentía de Carolina se ha convertido en un ejemplo de fuerza y esperanza que inspira a quienes atraviesan situaciones similares, recordando que el amor, la fe y la unión familiar son armas poderosas frente a la adversidad.