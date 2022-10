Carmen 'Elvirilla' Chinchilla tras choque: “No me tocaba”

La actriz Carmen Chinchilla siente que está viva de milagro: reconoce que si hoy puede dar esta entrevista es porque tuvo la protección de Dios y la Virgen de los Ángeles, ya que sufrió un accidente de tránsito el pasado jueves, en un cruce de San Pablo de Heredia.

"Elvirilla" iba conduciendo su vehículo y, cuando tenía la vía, fue impactada por otro carro que se saltó un ceda.

La actriz de la serie “Los enredos de Juan Vainas” aseguró que su automóvil dio entre dos y tres vueltas, y cayó de nuevo sobre sus cuatro ruedas. Ella recuerda ver, en cámara lenta, cómo todos los objetos giraban con ella: fueron instantes de terror.

“Tengo dolor en las cervicales, en la espalda, en la pierna, pero por dicha solo golpes. Ni la vaquilla en Zapote (en 'El Reto del 7', en el 2019) me dejó tan mal. El tráfico, cuando llegó, no podía creer que estuviera de pie, fue un milagro. Esto es para que usted no lo contara. Como dice la gente en el campo, 'no me tocaba'”, externó la actriz de teatro y televisión.