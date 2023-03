Carlos Rivera le pide a las ticas que no lo comparen con Chayanne

El intérprete, de 37 años, respondió: “No me gusta que me comparen con nadie. La verdad, yo admiro a muchos artistas que han marcado una generación; sin embargo, creo que somos muy distintos, quiero pensar que cuando se hacen estas comparaciones es por el cariño, sin embargo, lo que busco es hacer mi propio camino, mi nueva historia y no sería el nuevo nadie, sino simplemente ser Carlos Rivera y lograr mi propio lugar”.

Para Peña, esta no era una entrevista cualquiera. “A los periodistas nos entrenan para guardar la compostura, pero la sonrisa no se me quitó en toda la entrevista, estuve frente al artista que más me gusta”, aseguró.