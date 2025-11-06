Carin León pidió cocos y una hamaca para su camerino en Costa Rica



A un día de su concierto, este viernes 7 de noviembre, ya se conocen algunos de los detalles que el cantante Carin León solicitó para su estadía en Costa Rica. Entre sus peticiones más curiosas destacan cocos naturales y una hamaca, elementos perfectos para relajarse al mejor estilo tropical antes de subir al escenario.



El espacio destinado para el artista se preparó con esmero: es amplio, fresco y con un ambiente muy natural, ideal para descansar y concentrarse antes del show.

Camerino de Carin León en Costa Rica.

Además, el camerino y sus alrededores fueron decorados con arreglos, cuadros y detalles inspirados en la naturaleza costarricense.

En el lugar incluso se pudo observar la presencia de fauna local, como monos, osos perezosos y otras especies que aportan un toque auténtico y muy tico a la experiencia del artista.

Carin León promete no solo un concierto inolvidable, sino también vivir de cerca la esencia de Costa Rica desde el momento en que llega a su camerino.