Carin León pidió cocos y una hamaca para su camerino en Costa Rica

El espacio destinado para el artista se preparó con esmero. Su concierto está programado para este viernes en el Estadio Nacional.

Por Adison González 6 de noviembre de 2025, 12:21 PM


A un día de su concierto, este viernes 7 de noviembre, ya se conocen algunos de los detalles que el cantante Carin León solicitó para su estadía en Costa Rica. Entre sus peticiones más curiosas destacan cocos naturales y una hamaca, elementos perfectos para relajarse al mejor estilo tropical antes de subir al escenario.

El espacio destinado para el artista se preparó con esmero: es amplio, fresco y con un ambiente muy natural, ideal para descansar y concentrarse antes del show.

Camerino de Carin León en Costa Rica.

Además, el camerino y sus alrededores fueron decorados con arreglos, cuadros y detalles inspirados en la naturaleza costarricense.

En el lugar incluso se pudo observar la presencia de fauna local, como monos, osos perezosos y otras especies que aportan un toque auténtico y muy tico a la experiencia del artista.

Carin León promete no solo un concierto inolvidable, sino también vivir de cerca la esencia de Costa Rica desde el momento en que llega a su camerino.

