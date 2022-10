Cantante Sergio Garrido: “Estuve depresivo por un problema en los riñones”

El reconocido cantante del grupo Manantial, Sergio Garrido, asegura que estuvo deprimido luego de enfrentar problemas en sus riñones.

“Los médicos me dicen que tengo un riñón más pequeño que el otro y que puede ser hereditario; por el momento, me encuentro bien y a la espera de realizarme unos exámenes”, dijo el intérprete.

La voz de éxitos como Sereno y Un café para Platón se retiró por completo de los escenarios el año anterior, esto como resultado de un cáncer que afectó sus cuerdas vocales, en 2010.

“Cuando veo a otros cantantes en sus conciertos, me da esa nostalgia de no poder cantar, pero así lo quiso Dios y no puedo hacer nada, porque ya mi voz llegó”, aseguró Garrido.