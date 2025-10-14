Camilo llegó al mundo y llenó de amor a la diputada Sofía Guillén y su familia

La diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, compartió una de las noticias más felices de su vida: el nacimiento de su hijo Camilo.



El pequeño llegó al mundo en el Hospital Nacional de las Mujeres, Adolfo Carit Eva, y la legisladora no tardó en expresar toda su emoción en redes sociales.



A través de una tierna fotografía, Guillén mostró el primer retrato familiar junto a su pareja Luis Arce, con el recién nacido en medio de ambos, sobre una camilla del hospital.



La imagen irradia ternura y acompaña un mensaje lleno de amor y gratitud:



“Que sepas que del amor has nacido y que en tu hogar te espera una familia con amores infinitos para ti. Y que sepas también que has nacido en la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social) que es el resultado del amor de un pueblo por sus hijos del presente y del futuro”, escribió Guillén en su cuenta de Instagram.



Con su llegada, Camilo se convirtió en el nuevo motivo de alegría y esperanza en el hogar de la diputada y su pareja.

