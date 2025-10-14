Camilo llegó al mundo y llenó de amor a la diputada Sofía Guillén y su familia
El pequeño nació en el Hospital Nacional de las Mujeres, Adolfo Carit Eva.
La diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, compartió una de las noticias más felices de su vida: el nacimiento de su hijo Camilo.
El pequeño llegó al mundo en el Hospital Nacional de las Mujeres, Adolfo Carit Eva, y la legisladora no tardó en expresar toda su emoción en redes sociales.
A través de una tierna fotografía, Guillén mostró el primer retrato familiar junto a su pareja Luis Arce, con el recién nacido en medio de ambos, sobre una camilla del hospital.
La imagen irradia ternura y acompaña un mensaje lleno de amor y gratitud:
“Que sepas que del amor has nacido y que en tu hogar te espera una familia con amores infinitos para ti. Y que sepas también que has nacido en la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social) que es el resultado del amor de un pueblo por sus hijos del presente y del futuro”, escribió Guillén en su cuenta de Instagram.
Con su llegada, Camilo se convirtió en el nuevo motivo de alegría y esperanza en el hogar de la diputada y su pareja.