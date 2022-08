Bryan Ganoza tuvo un frío recibimiento en 'Dancing With The Stars'

Por Rodolfo Rodríguez | 22 de agosto de 2022, 14:00 PM

Si el popular “Cabro más Macabro” esperaba un recibimiento cordial, abrazos y sonrisas por parte de sus compañeros de Dancing with the Stars (DWTS), se tuvo que haber llevado una enorme sorpresa a su regreso, al ver que nada de esto sucedió.



Luego de ganar el comodín del Wild Card que le permitió regresar a la competencia tres semanas después de su expulsión, Ganoza tuvo un frío recibimiento y hasta recibió frases por parte de las otras estrellas del elenco como “ahora viene como un rey” de Víctor “Mambo” Núñez y “el hecho de que vuelva nos sacó un poco de onda” de Joaquín Yglesias.



Sin embargo, Ganoza entró con su misma energía al camerino y, aunque fueron pocos los que se acercaron a saludarlo, él llegó preparado para cualquier eventualidad: “Traje un poco de hierbas para alejar las malas vibras, porque el Cabro más Macabro tiene asustado a más de uno”, aseguró.



En cuanto a su presentación en la pista de baile, se puede decir que Ganoza quedó debiendo, especialmente tras tener solo cuatro días para ensayar, los cuales aparentemente no fueron suficiente, ya que quedó en medio de la tabla de calificaciones, con 23 puntos, colocándose a dos puestos del último lugar.



Encuentre más detalles en el video adjunto.