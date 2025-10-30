Bryan Ganoza se tira al regional mexicano y cambia el ‘flow’ por el sombrero
La noticia trascendió cuando el costarricense compartió escenario con Javier Ceriani, conductor y creador del reconocido programa de farándula ‘Chisme No Like’.
El cantante costarricense Bryan Ganoza, conocido como el “Cabro Macabro”, continúa abriéndose camino en Las Vegas, donde poco a poco ha ido consolidando su nombre y su presencia en el mundo del entretenimiento.
Hace poco participó en un show junto al periodista argentino-estadounidense Javier Ceriani, conductor y creador del reconocido programa de farándula Chisme No Like y ganador de dos premios Emmy.
Entre risas y cámaras, ambos compartieron escenario y presumieron su nueva amistad, demostrando que Bryan sigue conectando con figuras importantes del espectáculo latino en Estados Unidos.
En entrevista con De Boca en Boca, Ganoza contó:
“Yo estuve en un show con Ceriani en Las Vegas. Vengo con una ‘bomba’ porque me tiré a cantar regional mexicano”, reveló.
El artista adelantó que ya trabaja en una nueva canción con ese estilo —una mezcla entre su picardía habitual y la esencia del regional mexicano— y que el estreno será en menos de dos semanas.
Además, confirmó que retomará con fuerza sus redes sociales para impulsar su carrera musical.
Recordemos que Brayan se mudó con su familia a Las Vegas buscando mejores oportunidades laborales y artísticas. Y aunque ha sido criticado por sus videos y por quienes dicen que “no canta”, él sigue firme en su meta de darle un mejor futuro a sus hijos.
Actualmente, combina su trabajo como bailarín y stripper con su pasión por la música, demostrando que cuando hay fe, esfuerzo y actitud, los sueños no se dejan en pausa, se reinventan.