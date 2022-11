Bryan Ganoza regresó a Las Vegas: “No logro vivir en Costa Rica con lo que genero”

7 de noviembre de 2022, 13:17 PM

Por Mariana Montoya.

La carrera de Bryan Ganoza como cantante logró despegar en Costa Rica, hace casi un año, y el formato Dancing With The Stars (DWTS) le dio el empuje para que los ticos lo comenzarán a querer por su historia de superación personal.



Pero vivir como cantante en el país no le fue rentable al bailarín y modelo, por lo que decidió irse de nuevo a Las Vegas, Estados Unidos, a bailar como stripper para mantener a su familia.

“El cabro más macabro” también aprovecha su estadía en ese país para hacer música nueva, porque su sueño de convertirse en cantante todavía está vigente.

“Honestamente, no logro vivir en Costa Rica con lo genero allá, por más que he querido, que he trabajado y que me las he ingeniado para lograr vivir en Costa Rica manteniéndome allá, no lo he logrado. Entonces, tuve que abrir mis ojos y entender que tengo que compartir mi tiempo con Estados Unidos para poder llevar el nivel de vida que llevo”, comentó Ganoza.