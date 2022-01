Bryan Ganoza está molesto con Domingo Argüello porque le dijo que “él no es un cantante”

Tremendo pleitazo se armó entre el modelo y cantante Bryan Ganoza con el locutor de radio Planet 107.5 FM, Domingo Argüello.

El experto radial de los 80's dijo que el bailarín, quien trabaja como stripper en Las Vegas, Estados Unidos, debe llevar clases de canto.

“Que me digan a mí que Bryan es cantante y lo ponés a la par de un Sting pues no. Bryan no es cantante (…) ¡Ubiquémonos! Si querés ser cantante trabajá la voz” afirmó Argüello.