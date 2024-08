Bryan Ganoza está fúrico porque cancelaron la operación urgente de su hijo

El cantante y bailarín Bryan Ganoza expresó su enojo e indignación en un video que publicó en las redes sociales tras viajar desde Las Vegas hacia Costa Rica para acompañar a su hijo Bastian en una operación urgente que llevaban tres meses esperando realizar y la cual fue cancelada a última hora. Según indicó, el centro médico atribuye el hecho a una falta de especialistas.



En el video, Ganoza explica que tuvo que poner en pausa su trabajo y gastar una gran suma de dinero para atender esta intervención médica que la familia ha estado esperando con ansias durante meses.



​"¿Por qué todo cuesta tanto en este país? Me vengo desde Las Vegas, tres meses esperando una cirugía, me llaman hace cuatro días y me dicen que todo está en pie, me vengo, me gasto un dineral y dejo el trabajo para que me digan que no lo pueden operar", dijo el cantante.