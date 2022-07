Bryan Ganoza a quienes critican su abdomen: "Métanse al gym y hagan algo”

Por De Boca en Boca Redacción | 15 de julio de 2022, 15:09 PM

Quitarse la camisa y mostrar su abdomen fue parte de lo que ofreció Bryan Ganoza en su presentación durante la tercera gala de Dancing With The Stars (DWTS), sin embargo, contrario a lo que esperaba, esto no fue suficiente para ganarse a los jueces, especialmente David Martínez y Silvia Baltodano, quienes no escatimaron al darle un cuatro de calificación.

Para sorpresa de Ganoza, no solo los jueces lo vieron mal, ya que también recibió críticas en el pódcast La Oreja de Dancing, quienes expusieron los comentarios de muchos usuarios en las redes sociales que consideraron que en esta ocasión sus famosos “cuadritos” no parecían estar definidos.

“No son operados (…) son mis cuadros. El problema es que cuando ven al Cabro más Macabro sin camisa se viene la doble moral”, afirmó Ganoza.

Viendo a la cámara y enseñando su comentado abdomen, Ganoza le dijo a quienes lo criticaron que “por envidia es que hacen estos malos comentarios y a mí, el Cabro más Macabro, no me asusta eso. Mejor métanse al gimnasio y hagan algo parecido”.

Repase estos y otros detalles en el vídeo adjunto.