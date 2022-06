Austin Berry y su prometida se defienden de las críticas en redes sociales

Por De Boca en Boca Redacción | 22 de junio de 2022, 16:30 PM

La diseñadora Cristina Alfaro y el exfutbolista Austin Berry anunciaron su compromiso y, a partir de ese momento, explotaron los comentarios negativos en redes sociales.



“No me interesa el tipo de comentarios que hacen si no es algo bueno o sano. No saben lo que yo he pasado en mi vida”, mencionó Alfaro.



La simpática diseñadora asegura que las personas hablan de lo que realmente no saben y se mostró indignada al ver que la mayoría de los comentarios fuertes y muy poco empáticos hacia ella provienen de mujeres.

“Realmente es gente que no me conoce. Cada uno suelta lo que tiene en el corazón”, dijo, por su parte, Austin Berry.

El exfutbolista y su prometida esperan casarse en marzo del próximo año.

Repase la nota completa en el video adjunto.