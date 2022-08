Ana Lucía Vega sobre exparejas: “He tenido novios que han sido menores”

Por De Boca en Boca Redacción | 23 de agosto de 2022, 15:14 PM

Por Adison González.



La periodista deportiva y presentadora de televisión, Ana Lucía Vega, asegura que, cuando se ha enamorado, la mayoría de sus exparejas han sido hombres menores que ella.

La comunicadora comentó que el “colágeno le ha caído muy bien”; es más, hace unos días lo recetó a sus seguidoras.

“Nunca ando buscando menores o que me gustan así, pero he tenido novios que la mayoría han sido menores. Ha sido solamente una cuestión de química y la hemos pasado muy bien”, dijo Vega.

La tica de 40 años asegura que también ha tenido novios mayores, pero cree que tiene más química con los menores. “Creo que es la madurez de cada persona, como quiera llevar las cosas y, simplemente, pasarla bien. Yo no busco edad, tamaño, físico, no busco nada; pero, si llega y es menor, no pasa nada”, agregó Ana Lucía.

En diciembre de 2021, cuando cumplió las cuatro décadas, ella afirmó al programa De Boca en Boca que "le encanta que le digan señora".



