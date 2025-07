Ana Lucía Vega no sigue a Keyla Sánchez en Instagram: ¿Hay enemistad?

Los rumores sobre una supuesta enemistad entre la expresentadora Keyla Sánchez y la periodista y modelo Ana Lucía Vega han tomado fuerza, durante los últimos días, en redes sociales. Sin embargo, ambas figuras públicas decidieron hablar al respecto y poner fin a las especulaciones.



Vega fue clara al decir que no existe un conflicto entre ellas y que su relación con Keyla es muy poca.



A pesar de que no la sigue en Instagram, enfatizó que no tiene ningún problema personal con ella y que respeta mucho su trayectoria.



Por su parte, Sánchez también salió al paso de los rumores y aseguró que no existe mala relación con Vega y que todo se ha malinterpretado.



Ambas coincidieron en que no mantienen comunicación y que su relación no es cercana, pero también dejaron claro que no hay ninguna rivalidad.



Tanto Keyla como Ana Lucía se encargaron de aclarar los hechos: no hay guerra, solo caminos diferentes.

