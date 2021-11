Ana Lucía Vega: “Los carajillos me llaman señora”

La hemos visto en su paso por el programa “Sábado Feliz”, donde se desempeñó como modelo y luego como presentadora del espacio sabatino, durante siete años.

Nos fuimos a visitarla, ya que está cerca de cumplir los 40 años. Nos contó que se siente muy bien y asegura que “no desea volver a los 20”.

Aunque la critiquen por no haberse casado ni tener hijos, ella no se acompleja, disfruta la soltería y su propia compañía. Además, la periodista nos dijo que ahora se siente más plena y que los “carajillos” la suelen llamar señora, lo cual no le agrada mucho, pero lo entiende.

