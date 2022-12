Amanda Moncada inició quimioterapia: "Es lo más duro que me ha tocado vivir"

A inicios de octubre, el programa "De boca en boca" dio a conocer que Amanda Moncada, experta en moda, estuvo hospitalizada en el San Juan de Dios tras ser intervenida por unas dolencias en cabeza y pulmones, por lo que le practicaron una biopsia.



Este 23 de noviembre, la también empresaria recibió su primera sesión de quimioterapia. Así se lo confirmó a Walter Obando, periodista del espacio de espectáculos de Canal 7.



“Ya me expuse a la radiación, que fue un proceso muy noble, y ahora viene la parte de la quimioterapia, que es un signo de pregunta, pues nadie sabe a ciencia cierta cómo vas a reaccionar, ya que tengo una pelotita y la mejor manera de sacarla es a través de este método curativo”, indicó la exparticipante de Dancing With The Stars.



Siempre simpática, alegre y positiva, Moncada dice tener fe y espera superar este quebranto de salud con el apoyo de sus seres amados y siempre de la mano de Dios.



Además, revela que ya tiene todos sus bienes repartidos, ya que, si ella llegase a faltar, quiere que a su familia todo le quede en orden para que pueda continuar con su vida normal.



“Me siento tranquila, tengo hasta el último zapato repartido, lo que no se dejó arreglado se convierte en caos, hay que dejar las cositas de forma tal que te podás ir, que te entierren y que todo el mundo quede tranquilo y se vayan a trabajar y siga la vida”, aseguró la señora de la moda en Costa Rica.



Moncada agradece a todos por estar al pendiente de su salud y le dice a los ticos que su deseo es que la recuerden como alguien que le aportó glamour y moda al país, como una buena madre, cercana a sus hijas y a su marido.



No se pierda la nota completa en el video adjunto.