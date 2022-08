Álvaro Mesén tras superar bacteria: "Esta experiencia me quitó la ansiedad de la muerte"

Por Rodolfo Rodríguez | 25 de agosto de 2022, 14:00 PM

La vida de Álvaro Mesén tomó un rumbo inesperado cuando pasaba por su mejor momento físico, luego del retiro de la profesión de futbolista.



“Me comencé a sentir mal, quería estar acostado y vomitaba mucho”, contó. Estos eran parte de los síntomas de una bacteria alojada en el tallo de su cerebro.



Lo único sospechoso fue la infección de una uña del pie, algunas semanas antes. “Me drené solo y podría ser dónde ingresó la bacteria, esto no debe de hacerse porque puede ocurrir lo que me pasó”, reconoció Mesén.



El exportero de la Selección Nacional estuvo hospitalizado durante un mes: ahora tiene una válvula en su cabeza y superó dos operaciones para extraer la bacteria.



“Esta experiencia me quitó la ansiedad de la muerte, antes le tenía miedo, ahora solo disfruto cada momento como el último”, concluyó el exfutbolista.



Mesén dio más detalles de esta experiencia en una entrevista con De Boca en Boca. Puede repasarla completa en el video adjunto.