Alonso Solís y Deborah Soto... ¿juntos otra vez?

Fotos e historias en redes sociales van y vienen con Alonso Solís y su expareja, Deborah Soto, juntos en su círculo de amistades.



El "Mariachi", como se le conoce al exfutbolista, abrirá muy pronto una cafetería en la Villa Gastronómica, ubicada en Los Yoses, San José. Ahí se refirió a su actual relación con la entrenadora personal.



"Nos llevamos bien, pero prometí a mis padres, hermanas y amigos, quienes sufrieron mucho en el pasado, que no hablaría de mis relaciones amorosas. Todo en su momento, me siento muy tranquilo", señaló Solís.



Acerca de las fotografías, el exjugador dijo que no se andaba escondiendo y, por eso, no tuvo problemas con las publicaciones.



De muy buena fuente, De Boca en Boca no solo supo que Alonso y Debbie comparten juntos, sino que estarían intentando una nueva relación amorosa. Además, se les verá frecuentemente en la cafetería.



Soto y Solís estuvieron casados en el 2019; sin embargo, a finales de 2020, se ratificó su divorcio en medio de escándalos por un supuesto lío de faldas y hasta una denuncia por violencia doméstica.



Al parecer, esto quedó atrás y el exjugador del Saprissa y la entrenadora personal habrían decidido darse una nueva oportunidad.