Alonso Solís cantó con Óscar D’León: vea aquí la interpretación

El legendario venezolano Óscar D’León, conocido mundialmente como “El Sonero del Mundo”, sorprendió a los televidentes al interpretar un pedacito del clásico El Rey junto al costarricense Alonso “El Mariachi” Solís.

La presentación se dio en el programa Boca en Boca, donde D’León fue invitado para compartir parte de su talento y hablar de su trayectoria (ver video adjunto en la portada).

Oriundo de Caracas, Óscar D’León es uno de los cantautores y bajistas más influyentes de la salsa y la música caribeña. Antes de dedicarse de lleno a la música, trabajó como mecánico y taxista, pero su poderosa voz, su carisma en el escenario y su habilidad para improvisar soneos mientras tocaba el bajo lo convirtieron en un ícono del género.

En 1972 cofundó la orquesta Dimensión Latina, con la que popularizó himnos como Llorarás, y a finales de los años setenta inició su carrera como solista, consolidando un estilo que mezcla salsa, son cubano y guaracha.

Su repertorio incluye temas emblemáticos como Detalles, Qué bueno baila usted, Ven morena, Sin amenazas y nuevas versiones de Llorarás, que continúan sonando en las listas de música tropical.

D’León está en Costa Rica por su concierto en las Fiestas de Palmares 2026, que se realizará el domingo 18 de enero al mediodía. El show contará con la participación de los nacionales Son de Tikizia y Colectivo Manteca.

Los boletos ya están disponibles en Kuikpei.com con precios que van desde ₡20.000 en gramilla hasta ₡76.500 en mesa VIP, incluyendo cargos, y con la promoción de “compra dos, lleva la tercera gratis” en las primeras dos áreas.

A sus más de cinco décadas de carrera, Óscar D’León sigue activo en escenarios y grabaciones especiales, acumulando premios, doctorados honoris causa y homenajes por su contribución a la música latina