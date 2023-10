Álex Costa llora al hablar de su amado nieto

19 de octubre de 2023, 16:15 PM

El conocido humorista Álex Costa no pudo evitar las lágrimas mientras hablaba sobre el profundo amor que siente por su nieto.



"La frase de esa muchacha de 27 años, al quedar embarazada, fue: 'Voy a ser mamá y no sé si lo voy a lograr', y ha sido una madre maravillosa", expresó.



El comediante añadió que anhelaba tener un nieto porque deseaba otro hijo, pero las circunstancias no se lo permitían (ver video adjunto).



"Lo deseaba porque, en algún momento, quería otro hijo, pero ya Rebequita no quería más y se debía respetar. Y apareció el nieto, es como un hijo al cuadrado", comentó el protagonista de Juanka ido del cielo.



Costa reconoció que necesita dedicar más tiempo a una de sus mayores adoraciones.