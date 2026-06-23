Actriz Marcela Ugalde se encuentra hospitalizada tras caída

Un accidente tiene en el hospital a la actriz costarricense Marcela Ugalde.

La intérprete se bajó de su carro sin imaginar que, minutos después, terminaría en un centro médico.

Así lo relató en un video que subió a sus redes sociales, donde explica que sufrió dos fracturas importantes en uno de sus huesos.

“Tuve una caída importante. Venía bajándome del carro y, desgraciadamente, los caños en Moravia no son caños, son zanjas y, pues nada, puse mal el pie y caí y todo mi peso cayó sobre mi pie izquierdo. Y bueno, me hicieron ultrasonido, me hicieron TAC y efectivamente tengo dos fracturas importantes en el hueso calcáneo”, afirmó Ugalde.

De momento no se sabe cuánto será el tiempo de recuperación que deberá tener la actriz, pero sí deberá guardar reposo por varios días.

“Es este hueso que queda, pues es bastante complicado que se fracture ese huesito, pero sí se fracturó en dos. Estoy acá en el Hospital México. Bueno, ahorita esperando a que el doctor ya determine qué es exactamente lo que tengo”.

Lo que sí dejó claro es que espera recuperarse lo más pronto para volver a la temporada teatral con Las aventuras de tía Elvira y Weedny: Manual para el amor".

“Lo que sí les garantizo es que voy a ponerle todo mi empeño en una recuperación muy pronta para poder estar nuevamente ya muy pronto en los escenarios, por supuesto con Las aventuras de tía Elvira y Weedny, con las fechas que tenemos pautadas también, esperando en Dios que las pueda realizar y según lo que me dé la indicación médica.

“Y así sea en silla de ruedas, pero la pasión por el teatro, la pasión por lo que hago y la pasión por mi público, por supuesto, y por todos ustedes y sus buenos deseos. Dios primero y la recuperación sea rápida”, destacó la actriz.

Ugalde agradeció las muestras de cariño y a todos los que se han preocupado por ella con este incidente.