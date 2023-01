Abuso sexual e intento de suicidio: Michael Rubí y su historia de superación personal

“Fui abusado cuando era un niño, esto sucedió al estar jugando con unos vecinos y uno de ellos, que era adulto, me invitó a su casa y ahí sucedió todo. Mi mamá llegó al lugar y observó lo que estaba sucediendo y ella me sacó del sitio, a partir de ese momento me hicieron creer que era mi culpa lo que había sucedido y por eso guardé silencio”, aseguró.