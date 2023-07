A Greivin Morgan "no le gustaría" que su esposa muestre de más en redes sociales

13 de julio de 2023, 13:42 PM

Periodista: Adison González.



El reconocido modelo y exparticipante de Dancing With The Stars, Greivin Morgan, ha compartido abiertamente su opinión sobre la posibilidad de que su esposa, Sheiris Montero, publique fotos con poca ropa en redes sociales.



En una reciente entrevista con De Boca en Boca, Morgan expresó: "Vieras que no me gustaría". Estas declaraciones revelan su desacuerdo con la idea de que su cónyuge comparta imágenes sugestivas en línea.



Por otro lado, Montero afirmó que no es alguien que muestre demasiado en las redes y que prefiere destacar sus logros en el ejercicio físico.