A esta ex Miss Costa Rica siempre la confunden con Shakira

Logró coronarse como Miss Costa Rica en el año 2016, pero en pocas ocasiones vimos a Carolina Rodríguez con su look natural, uno que a muchos se les hace muy familiar.

"Siempre he sido colocha y me da risa que mucha gente me dice que me parezco a Shakira", comentó Rodríguez en una entrevista que concedió mientras se presentaba en una pasarela de moda navideña.