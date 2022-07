Tras un mes hospitalizado, el hijo de Bryan Ganoza muestra una favorable recuperación

Bastian, el bebé de Bryan Ganoza y su pareja, Youcenar Castro, "va avanzando y evolucionando de lo más bien". Así lo confirmó el cantante nacional y participante de Dancing With The Stars (DWTS) a Teletica.com.

El bebé de tres meses y medio ya está pesando casi 6 kilos; sus padres lo celebran como un logro, ya que ha podido recuperar rápidamente su peso después de haber atravesado una compleja condición médica.

El pequeño nació el pasado 15 de marzo en estado prematuro y luego sufrió una peritonitis cuyo tratamiento consistió en una delicada cirugía.

Bastian en brazos de su mamá, Youcenar Castro.

Colette vive un cuento de hadas

Ahora que la familia empieza a recuperarse de los meses cargados de preocupación por el estado de salud de Bastian, han puesto la mirada sobre el nuevo reto que asume Ganoza como participante de DWTS.

Ganoza y su hija en la primera gala de la sétima temporada de DWTS.

Su primogénita, Colette, "vive en un cuento de hadas" con la participación de su papá en el formato televisivo. Tanto así, que la pequeña no ha dejado de insistirle a Ganoza que la lleve todos los domingos al Estudio Marco Picado para apoyarlo desde la primera fila.

Jahzeel Acevedo posando junto a Bryan Ganoza y su hija, Colette.