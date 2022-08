Tras racha de bajas calificaciones, Nicole Aldana por fin sonríe en DWTS

Por Luanna Orjuela Murcia | 22 de agosto de 2022, 11:09 AM

La empresaria Nicole Aldana por fin sonríe de oreja a oreja en una gala de Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica. Este domingo, la exchica A Todo Dar sumó 27 puntos, con uno extra por "el mejor paso de la noche", al ritmo de samba.

Aldana venía de una racha de bajas calificaciones por parte del jurado, situación que la frustraba, ya que, confesó, no veía el fruto de sus esfuerzos (ver video adjuntos).

"Estoy súper feliz, se notaba en la sonrisa, no podía ser más grande. Siempre había hecho mucho sacrificio, disciplina, esfuerzo y había querido que llegara este momento. Aunque fuera en la gala #9, no importa. Y es que ayer todo se juntó: la buena calificación y el paso de la noche (que no me lo habían dado antes)", comentó la pelinegra.





La concursante resalta que los movimientos de cadera de la samba la ayudaron; pero esto no significa que, en las galas anteriores, no se hubiera "fajado".

"Yo me pongo a pensar: no es que no haya hecho bien las cosas o no me haya destacado, porque también uno dice ‘mirá esta coreografía, en otras galas me salió muy bien, no me equivoqué, la hice perfecta y las calificaciones no se reflejan’. En realidad, no es que esta haya sido mejor que las demás, porque siempre tratamos de hacerlo excelente. Pero como dice Javi (Javier Acuña, su bailarín), el ritmo latino y mi facilidad de mover las caderas nos ayudó bastante, y pasó eso. Ojalá que los jueces sigan así", agregó.

Esa fue la razón que Javier Acuña, su pareja en la pista, atribuye para ser los ganadores de la gala, en empate con la actriz colombiana de Yo soy Betty, la fea, Lorna Cepeda.





"Yo siento que todo se basó en el ritmo que nos tocó, porque samba es un ritmo complejo y me parece que era la oportunidad de mostrar a una Nicole haciendo una coreografía compleja, con pasos que no son nada fáciles para una persona que no es bailarina. La canción era muy buena, conquistó al público y era muy energética. Fue una buena gala para mostrar la dificultad que hace Nicole en las coreografías y lo mucho que ella le pone todas las semanas", indicó el bailarín de DWTS.

Finalmente, el coreógrafo destaca que su pareja de baile ha tenido un gran crecimiento en su proyección en la pista: Aldana cambió sus gestos, se mete en el personaje y transmite seguridad en el escenario.