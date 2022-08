Primer 10 de Michael y Lorna: "Esta semana, en vez de subir un nivel, subimos tres"

Por Luanna Orjuela Murcia | 22 de agosto de 2022, 14:55 PM

La actriz colombiana Lorna Cepeda y su pareja de baile, Michael Rubí, obtuvieron su primer 10 en Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica. Esta calificación perfecta fue otorgada por el juez Alex Costa.

El bailarín de ballroom conversó con Teletica.com y confesó que su triunfo responde al aumento de dificultad en la coreografía de rumba y contemporáneo, al ritmo de la canción Its All Coming Back To Me Now, de Celine Dion.

"Creo que esta semana lo que hice fue subirle, inclusive más, el nivel a la coreografía, que tuviera más complejidad. Y busqué que ella se viera bien en el 90% de los momentos, esta semana trabajamos un poco más de tiempo, porque quería que el nivel viniera subiendo", explicó Rubí.

"Yo he tratado de venir, semana tras semana, trabajando al nivel de ella, tomando en cuenta sus limitaciones y fortalezas, entonces he venido trabajando eso, subir el nivel semana a semana. Pero esta semana, en vez de subir un nivel, subimos tres, para ver si nos traía algún beneficio, y la verdad que es sí lo trajo y estamos muy contentos", agregó el coreógrafo.

La "Peliteñida" se sigue robando el corazón de los costarricenses.

​En la gala nueve, los televidentes pudieron ver un apasionado beso entre el bailarín y la estrella colombiana, que, sin duda, generó asombro: una prueba más de que fue una presentación en la que arriesgaron y valió la pena.

Lorna Cepeda compartió el primer lugar con la empresaria y modelo, Nicole Aldana: ambas sumaron 27 puntos.

No se pierda la décima gala de Dancing With The Stars el próximo domingo 4 de setiembre.