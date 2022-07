Periodista Cristian Sandoval: “Lo que tienen en contra del 'Mambo' en DWTS es bravo”

Por De Boca en Boca Redacción | 21 de julio de 2022, 17:22 PM

Tras las bajas calificaciones dadas por los jueces David Martínez y Silvia Baltodano a Víctor “Mambo” Núñez y Yessenia Reyes, en la cuarta gala de Dancing With The Stars (DWTS), surgieron disgustos no solo por parte de la pareja, sino de muchos seguidores a quienes les parece “injusta” la forma en la que se les está evaluando.



El lunes pasado, en el programa “La platea”, el periodista Cristian Sandoval comentó con el resto de sus compañeros: “Lo que tienen en contra de “El Mambo” en DWTS es bravo”. “'Mambo', ¿qué le hiciste a David Martínez?”, agregó.



En una entrevista con De Boca en Boca, Sandoval hace un llamado a los seguidores de la pareja para que la sigan apoyando con más votos en Teletica.com, además envía una petición al jurado: “Yo lo que les digo es que se pongan un poquito la mano en el corazón, “El Mambo” merece calificaciones un poquito más altas, no lo maten tanto”.

Núñez es un jugador ícono del Club Sport Herediano y, en DWTS, se ha caracterizado por pulsearla con sus bailes, pero no ha sido suficiente para los jueces. El exjugador es parte del elenco de “La platea”, los lunes a las 9 p. m. por TD Más.

Repase la nota completa en el video adjunto.