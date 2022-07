¡No se pierda la gala de películas en DWTS este domingo!

El programa Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica se prepara para ofrecer una inolvidable gala de películas este domingo.

En años anteriores ya se han celebrado programas especiales durante la temporada, por ejemplo, con galas dedicadas a las películas de Disney, pero en este caso la propuesta promete ser todavía más amplia.

"Este año decidimos, por recomendación de la BBC, hacer el especial de películas en nuestra segunda gala para ofrecerle al público más variedad de contenido desde el principio", explicó Vivian Peraza, productora de Dancing With The Stars .

Cada participante fue asignado a una película, elegida especialmente para cada pareja según su personalidad y características.

La lista completa de las películas y sus respectivas canciones que podrán ver el próximo domingo son las siguientes:

"Dirty Dancing" - Time of my Life



"Top Gun" - Take My Breath Away



"Fiebre de sábado por la noche"- Stayin' Alive



"Robin Hood"- I Do It For You



"El Padrino"- Speak Softly Love



"Spiderman"- Spider-Man Theme



"Nace una Estrella"- Shallow



"Mamma Mia"- Here I Go Again



"Grease"- You're The One That I Want