Nicole Aldana y Lorna Cepeda empatan en la cima de 'Dancing With The Stars'

Por Allan Andino | 21 de agosto de 2022, 21:30 PM

La novena gala de Dancing With The Stars (DWTS) dejó un empate en el primer lugar: la empresaria y exmodelo, Nicole Aldana, y la actriz colombiana de Yo soy Betty, la fea, Lorna Cepeda. Ambas tuvieron 27 puntos, con un punto extra para la pelinegra por su samba de esta noche.



Para Aldana, el sabor a victoria es aún mayor, ya que, en las últimas dos galas, venía de superar y eliminar a sus contrincantes, a quienes enfrentó en la zona de reto de eliminación.



Ya en detalles de la gala, los primeros en abrir la pista de baile fueron, precisamente, Nicole Aldana y bailarín, Javier Acuña. Ellos saltaron a la pista a ritmo de samba. Su presentación le deparó una nota de 26 puntos, de forma momentánea, junto a un piropo de uno de los jueces, David Martínez: "Es el mejor baile que ha hecho", expresó.

Gala 9 - Samba - Nicole y Javier

Los segundos en ser convocados al centro de la pista fueron el exjugador del Herediano, Víctor "Mambo" Núñez, al lado de Yessenia Reyes. Una romántica canción del artista Seal, Kiss From The Rose, fue interpretada a ritmo de vals por los participantes. El juez Alex Costa le aconsejó a Núñez mejorar la postura de sus hombros y cuidar los momentos en los que camina mientras baila. Además, le exigieron desplazarse más: en total, le dieron 21 puntos.



Gala 9 - Vals - Mambo y Yessenia

​Los movimientos de merengue, esta noche, le correspondieron al presentador Mauricio Hoffmann y su compañera, Alhanna Morales, quienes sacudieron la cadera con un tema de mucha velocidad, Abusadora, éxito del grupo Oro Sólido. Le aplaudieron su buena interpretación, sin embargo, el juez Alex Costa le criticó la posición de su rostro. Su calificación, según los jueces, fue de 25 unidades.

Gala 9 - Merengue - Mauricio y Alhana

​El momento de la persona invitada llegó en este punto, cuando la actual campeona de DWTS, la actriz Sofía Chaverri, bailó cha cha y rumba con su antigua pareja, Javier Acuña, recordando viejos tiempos.

Sofía Chaverri - Invitada Gala 6

La siguiente pareja en competencia fue la actriz colombiana Lorna Cepeda, al lado de su coreógrafo, Michael Rubí. Esta vez, su número fue de rumba y contemporáneo con la canción Its All Coming Back To Me Now, de Celine Dion. El tridente de jueces la calificó con un 27, de esos puntos, Alex Costa le dio 10.

Gala 9 - Rumba - Lorna y Michael

El siguiente género de ballroom fue el hustle, con la modelo y animadora Kimberly Loaiza y el mexicano Erick Vásquez. Last Dance fue el tema que interpretaron en la pista del Marco Picado. A Loaiza le pidieron precisión en los movimientos de los brazos y la bajada de la segunda cargada más limpia. La nota fue de 23 puntos.

Gala 9 - Hustle - Kimberly y Erick

La sensualidad y el romanticismo de la bachata Burbujas de amor, de Juan Luis Guerra, fue la presentación que en esta décima gala bailaron el tenor Joaquín Yglesias y su pareja de baile, Lucía Jiménez. Costa le pidió "un poquito más de complejidad". Por su parte, Martínez le comentó que debe guiar más a su pareja y no a la inversa. La puntuación fue de 23 unidades.

Gala 9 - Bachata - Joaquín y Lucía

Finalmente, el participante que regresó por votación del público, gracias al wildcard o comodín para "rescatar" a un eliminado, Bryan Ganoza, volvió a la pista junto a su bailarina, Jahzell Acevedo. Su retorno lo hizo con paso doble y el tema He is a Pirate, de la película Piratas del Caribe. No adelantarse a los pasos por la energía y cuidar las cuentas: esas fueron las recomendaciones de los jueces. Su puntuación fue de 23 unidades.

Gala 9 - Paso doble - Bryan y Jahzell

Por primera vez en toda la temporada, Nicole Aldana obtuvo el punto extra al mejor paso, sumando un total de 27 puntos y colocándose en la cima.

La próxima gala se realizará dentro de dos domingos, el 4 de setiembre, en la que cada competidor ejecutará dos coreografías y, en una de ellas, contarán con un invitado o invitada especial. Las votaciones siguen abiertas en Teletica.com, ya que habrá expulsión.