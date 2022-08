Nicole Aldana rompe en llanto: “Hago un sacrificio increíble y no veo el resultado”

La estrella de Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica, Nicole Aldana, rompió en llanto durante la gala de este domingo cuando, según indicó, se le juntaron muchos sentimientos tras recibir las calificaciones por su presentación.



La modelo y empresaria considera que, a pesar de entregar su máximo esfuerzo en cada gala, no ve los resultados en las calificaciones.

"Estaba leyendo mensajes de mi familia y de la gente que me apoya y me dijeron lo que me dicen todos los domingos: los jueces son muy duros conmigo, en todos los bailes siempre me clasifican mal. No ha habido un solo día que yo diga ‘wow qué súper nota me dieron’. Entonces, la gente ve eso y todo eso que me ponían se me juntó y me dio sentimiento porque yo de verdad me esfuerzo demasiado, hago un sacrificio increíble con mi familia y, diay, no veo el resultado cuando pasa cada gala", indicó en una entrevista emitida durante El Ojo de Dancing.