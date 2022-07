Natalia Rodríguez y Walter Obando le pondrán picante a "El ojo de Dancing"

Por Luanna Orjuela Murcia | 24 de junio de 2022, 15:48 PM

La presentadora Natalia Rodríguez y el periodista Walter Obando le pondrán el picante a "El ojo de Dancing".

Este será un espacio que se podrá disfrutar al finalizar cada gala de Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica, por Teletica.

La presentadora de 'Qué buena tarde' y 'Sábado feliz' comentó: "Es un espacio en el cual vamos a mostrar todas las reacciones de todo lo que no se ve en el programa: quiénes quedaron en la tabla final, a quiénes no les pareció el resultado, quiénes están acompañando a los famosos en las galas, los chascos que pasan... Se trata de las curiosidades que pasan en la pista más famosa de Costas Rica".

Por su parte, Obando explicó que "e ste año la parte del reality la vamos a tener con full picante y chisme, del bueno, del real. Yo creo que el tico disfruta saber todo lo que se desarrolla dentro de la competencia: esa intriga, tensión, frustración e incluso en DWTS se han dado amoríos. Y este año no nos vamos a guardar nada y se lo vamos a dar a conocer en 'El ojo de Dancing'. Voy a darle al tico todo lo que quiere saber, no me voy a callar".

Ambos comunicadores están muy emocionados por esta oportunidad.

" Estoy muy feliz, Canal 7 me sigue dando oportunidades de crecimiento, estoy agradecido con Vivian Peraza, productora, por depositar lo confianza en mí", agregó Obando.

"Estoy muy emocionada y feliz. Me tomó por sorpresa, no esperaba dirigir 'El ojo de Dancing', ya la temporada pasada había estado, pero apoyando a Víctor Carvajal. Es una sección muy divertida, en la cual la gente se queda esperando el picantito", finalizó Rodríguez.

No se puede perder de esta sección ni de Dancing With The Stars, este domingo al ser las 7 p. m. por Canal 7.