Montserrat del Castillo bailará en DWTS: "No tengo ningún tipo de presión"

Por Luanna Orjuela Murcia | 13 de julio de 2022, 10:30 AM

Le presentadora de De Boca en Boca, Montserrat del Castillo, bailará como invitada en la próxima gala de Dancing With The Stars (DWTS) y asegura que ahora no tiene ningún tipo de presión.



La comunicadora siempre quiso bailar con Michael Rubí y este domingo 17 de julio se sacará "la espinita".

"Es un alivio porque no tengo ningún tipo de presión; pero nunca he bailado como voy a bailar el domingo, es un nivel muy superior a lo que estoy acostumbrada a bailar", comentó Del Castillo.

Michael Rubí diseñó una coreografía digna de una bailarina profesional, es de cinco ritmos: tango, paso doble, rumba, cha cha y samba.

"Sí, me ha costado. O sea, de todo lo que he hecho, esto se sale de todo. Es muy técnico y va muy rápido. Me revolcó", agregó la presentadora.

Montserrat del Castillo quedó de tercer lugar junto a su expareja de baile, Billy Corado, en la segunda temporada de DWTS Costa Rica.



"A mí me encanta la salsa en línea, después de Dancing, aprendí a bailar salsa en línea en la academia de Billy", finalizó la influencer.